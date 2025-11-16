В Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии более чем вдвое

Парламентарий пояснила, что при продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста происходит увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированной части выплат — на 45%. Наиболее значительный прирост обеспечивает десятилетняя отсрочка, когда размер пенсионных начислений возрастает более чем в два раза.
Депутат уточнила, что при отсрочке оформления пенсии на десять лет значение пенсионных коэффициентов увеличивается в 2,32 раза, а фиксированная выплата — в 2,11 раза. Дополнительным преимуществом является продолжение начисления пенсионных баллов за весь период продолжения трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.
Ранее сообщалось, что минимальная страховая пенсия по старости в России достигнет 14,2 тысячи рублей к 2026 году. В следующем году показатель составит приблизительно 14 287 рублей. Для сравнения, в 2025 году размер минимальной пенсии ожидается на уровне 13 278 рублей. Таким образом, планируемый прирост составит около 7,6%.
