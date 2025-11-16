В Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии более чем вдвое

Парламентарий пояснила, что при продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста происходит увеличение индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированной части выплат — на 45%. Наиболее значительный прирост обеспечивает десятилетняя отсрочка, когда размер пенсионных начислений возрастает более чем в два раза.