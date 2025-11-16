Дмитрий Демешин открыл фестиваль спортивных единоборств в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске стартовал фестиваль спортивных единоборств «Юный Динамовец».
Около 500 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов ДФО поборются за звание сильнейших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Соревнования продлятся два дня, они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— Сегодня мы принимаем гостей и спортсменов практически со всех регионов Дальнего Востока. Спорт — это то, что делает вас сильнее. Каждый из вас когда-то падал на ковре, но умение подниматься, продолжать схватку и побеждать — это качество настоящего спортсмена, — сказал в приветственном слове губернатор Дмитрий Демешин.
На площадке спортивного комплекса стадиона имени Ленина соревнования пройдут сразу по трем видам спорта: самбо, дзюдо и рукопашный бой. В первый день ребят ждут предварительные соревнования и отборочные бои, а уже завтра — финальные поединки, награждение победителей и призеров.
Уже больше ста лет спортивное общество «Динамо» является синонимом рекордов, высоких достижений и здорового образа жизни. Здесь заботятся о развитии массового спорта, особенно детско-юношеского, проходят подготовку сотрудники силовых структур.
В спортклубах и секциях общества в крае занимаются около четырех тысяч человек.
Дмитрий Демешин пожелал спортсменам проявить на ковре все свои лучшие качества — мастерство, волю к победе.