Дмитрий Демешин открыл фестиваль спортивных единоборств в Хабаровске

Соревнования юных спортсменов продлятся два дня

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня в Хабаровске стартовал фестиваль спортивных единоборств «Юный Динамовец».

Около 500 юных спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов ДФО поборются за звание сильнейших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Соревнования продлятся два дня, они посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Сегодня мы принимаем гостей и спортсменов практически со всех регионов Дальнего Востока. Спорт — это то, что делает вас сильнее. Каждый из вас когда-то падал на ковре, но умение подниматься, продолжать схватку и побеждать — это качество настоящего спортсмена, — сказал в приветственном слове губернатор Дмитрий Демешин.

На площадке спортивного комплекса стадиона имени Ленина соревнования пройдут сразу по трем видам спорта: самбо, дзюдо и рукопашный бой. В первый день ребят ждут предварительные соревнования и отборочные бои, а уже завтра — финальные поединки, награждение победителей и призеров.

Уже больше ста лет спортивное общество «Динамо» является синонимом рекордов, высоких достижений и здорового образа жизни. Здесь заботятся о развитии массового спорта, особенно детско-юношеского, проходят подготовку сотрудники силовых структур.

В спортклубах и секциях общества в крае занимаются около четырех тысяч человек.

Дмитрий Демешин пожелал спортсменам проявить на ковре все свои лучшие качества — мастерство, волю к победе.