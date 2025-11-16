В России хотят улучшить материальную поддержку за третьего ребенка: что предлагают в ОП

Обновление программы маткапитала не должно ухудшать условия выплат на первого ребенка. По словам председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, объем поддержки семей необходимо только увеличивать.
«Сейчас стоит вопрос о модернизации материнского капитала. Что мы можем предложить как эксперты? На мой взгляд, нельзя менять, нельзя отбирать материнский капитал на первого ребенка… Нужно сохранить материнский капитал на первого ребенка, но увеличить материнский капитал на второго ребенка», — пояснил Рыбальченко в беседе с ТАСС.
Рыбальченко выступает за то, чтобы за третьего ребенка семья получала значительно больше помощи, чем за первого и второго.
Немногим ранее депутат Ярослав Нилов предложил повысить маткапитал до 1 млн рублей за первого ребенка, до 1,3 млн рублей за второго или третьего ребенка.