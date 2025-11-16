В России хотят улучшить материальную поддержку за третьего ребенка: что предлагают в ОП

«Сейчас стоит вопрос о модернизации материнского капитала. Что мы можем предложить как эксперты? На мой взгляд, нельзя менять, нельзя отбирать материнский капитал на первого ребенка… Нужно сохранить материнский капитал на первого ребенка, но увеличить материнский капитал на второго ребенка», — пояснил Рыбальченко в беседе с ТАСС.