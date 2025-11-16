Лещенко признался, что иногда чувствует себя Волочковой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко сравнил себя с балериной Анастасией Волочковой. По его словам, иногда поклонники дарят ему настолько большие букеты цветов, что он чувствует себя бывшей примой Большого театра.
Исполнитель также отметил, что зрители преподносят ему разные подарки, но наиболее ценными он считает автобиографические книги.
— Я, честно говоря, люблю очень цветы, но их порой бывает так много, что я чувствую себя Анастасией Волочковой, а не Львом Лещенко, — приводит его слова портал ОСН.
Лев Лещенко 28 октября опроверг распространившиеся в Сети слухи о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Он отметил, что использует фонограмму только в телевизионных концертах.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Лев Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов и сократил количество корпоративов до двух в месяц, потому что ему тяжело выступать из-за одышки и больной спины.
Анастасия Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя в шоу «Звезды под капельницей» на телеканале «Пятница».