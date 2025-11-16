Россиянам рассказали о размере пени за просрочку налоговых платежей

В России начался период уплаты имущественных налогов, крайний срок которого установлен до 1 декабря 2025 года включительно. Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала уведомления, которые можно получить через личный кабинет на сайте ФНС, приложение «Налоги физлиц», портал госуслуг или по почте. Налоговая служба подчеркивает, что отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплаты налога, сообщает РИА Новости.
За каждый день просрочки платежа, начиная со 2 декабря, будет начисляться пеня. Её размер составляет 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ РФ. При текущей ставке это означает, что за каждые 100 рублей долга будет начисляться 5,5 копейки в день. Правила расчета утверждены Налоговым кодексом.
В случае неуплаты в течение трех месяцев после просрочки ФНС направляет требование об уплате, а затем может начать процедуру взыскания. С этого года налоговая служба имеет право списывать долги с банковских счетов должников без судебного решения. Помимо пени, за неуплату налогов может быть наложен штраф, а за крупные суммы долга предусмотрена уголовная ответственность.
