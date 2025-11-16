Россиянам рассказали о размере пени за просрочку налоговых платежей

В случае неуплаты в течение трех месяцев после просрочки ФНС направляет требование об уплате, а затем может начать процедуру взыскания. С этого года налоговая служба имеет право списывать долги с банковских счетов должников без судебного решения. Помимо пени, за неуплату налогов может быть наложен штраф, а за крупные суммы долга предусмотрена уголовная ответственность.