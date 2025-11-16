Ричмонд
«СКА-Нефтяник» обыграл «СКА-Уральский Трубник» со счетом 7:4 в Хабаровске

Матч прошел на арене «Ерофей».

Источник: Комсомольская правда

15 ноября на арене «Ерофей» в Хабаровске местный «СКА-Нефтяник» одержал победу над «СКА-Уральским трубником» из Свердловской области со счетом 7:4. Начало матча было за хозяевами: к 22-й минуте они вели 4:0. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

После быстрого старта хабаровчан, которые забили четыре гола уже к 22-й минуте, игра изменила свой ход. «Уральский трубник» смог сократить разрыв в счете, и к 72-й минуте на табло уже был счет 6:4 в пользу «СКА-Нефтяника». Однако в концовке матча Александр Егорычев поставил точку в этом противостоянии, забив седьмой мяч.

Несмотря на уверенное начало, победа далась хабаровчанам не без труда. Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет 22 ноября против «Енисея» из Красноярска.