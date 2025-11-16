«СКА-Нефтяник» обыграл «СКА-Уральский Трубник» со счетом 7:4 в Хабаровске

После быстрого старта хабаровчан, которые забили четыре гола уже к 22-й минуте, игра изменила свой ход. «Уральский трубник» смог сократить разрыв в счете, и к 72-й минуте на табло уже был счет 6:4 в пользу «СКА-Нефтяника». Однако в концовке матча Александр Егорычев поставил точку в этом противостоянии, забив седьмой мяч.