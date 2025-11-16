Ричмонд
На Камчатке с вулкана Безымянный сходят обломочные лавины

Над вершиной вулкана фиксируются мощные выбросы газа и пара.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Геофизической службы РАН фиксируют признаки скорого извержения вулкана Безымянный на Камчатке. По их данным, на склонах наблюдаются горячие лавинные сбросы, а ночью отчётливо видно свечение купола, что свидетельствует о нагреве пород.

По информации группы мониторинга вулканической активности, интенсивность процессов постепенно усиливается. Над вершиной фиксируются мощные выбросы газа и пара, а спутниковые наблюдения показывают крупную термальную аномалию. Учёные считают, что вулкан готовится к эксплозивному извержению.

Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, примерно в 40 километрах от посёлка Ключи и в 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он относится к активным и обычно проявляет себя один-два раза в год.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН заявили, что уровень сейсмической активности в регионе вырос с высокого до экстремально высокого.