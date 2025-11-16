В четырех российских регионах пропал интернет «Ростелекома»

Сбой в работе «Ростелекома» произошел ночью 16 ноября в ряде регионов России. Жалобы поступили из Ярославской, Костромской, Владимирской и Ивановской областей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на комментарий компании.
В «Ростелекоме» пояснили, что сбой связан с аварией. Она произошла по вине «третьих лиц», говорится в материале. У некоторых жителей перестало работать телевидение, помимо интернета.
«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», — заверила пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.
В РФ расширили перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны даже при введении ограничений на работу мобильного интернета. В список вошли сайты государственных органов, включая Госдуму, федеральные министерства, ведомства и региональные правительства. Кроме того, бесперебойно можно воспользоваться «Почтой России».