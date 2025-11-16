В четырех российских регионах пропал интернет «Ростелекома»

В РФ расширили перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны даже при введении ограничений на работу мобильного интернета. В список вошли сайты государственных органов, включая Госдуму, федеральные министерства, ведомства и региональные правительства. Кроме того, бесперебойно можно воспользоваться «Почтой России».