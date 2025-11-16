Россиянам назвали сроки обучения в вузах по новой системе

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новую модель высшего образования, в которой срок обучения не будет единым для всех специальностей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, продолжительность подготовки будет определяться сложностью и спецификой каждой конкретной профессии.