Россиянам назвали сроки обучения в вузах по новой системе

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новую модель высшего образования, в которой срок обучения не будет единым для всех специальностей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, продолжительность подготовки будет определяться сложностью и спецификой каждой конкретной профессии.

Например, для инженеров, врачей и учителей сохранится пятилетний срок обучения, тогда как в сфере туризма и гостеприимства появятся четырёхлетние программы. Для наиболее сложных и наукоёмких направлений, таких как востоковедение и африканистика, планируется ввести шестилетнее обучение.

По словам замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, такая вариативность позволит найти баланс между потребностями экономики, стандартами фундаментального образования и интересами студентов, предоставив им более широкий выбор профессиональных стратегий. Переход на новую систему начнётся в ведущих российских университетах в 2026—2027 учебном году.

Ранее россиянам рассказали о размере пени за просрочку налоговых платежей.

