В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы герпеса: на что нужно обратить внимание

Роспотребнадзор назвал зуд и жжение симптомами герпеса.

Источник: Комсомольская правда

Одним из наиболее распространенных осенью вирусов остается герпес. Чтобы выявить инфекцию, нужно знать о ее симптомах. Стоит обратить внимание на зуд и жжение. Они проявляются первыми и сигнализируют о наличии герпеса. Так заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

С момента заболевания герпесом до появления симптомов проходит порядка 2−12 дней. Вирус может проявить себя по-разному. Кто-то ощущает зуд и онемение, а другие наблюдают покраснения. В итоге инфекция переходит в сыпь в виде мелких пузырьков.

«Путь передачи — преимущественно прямой контакт с кожей или слизистыми оболочками больного человека», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В России также начали фиксировать заболевания гриппом А. Случаи замечены в Бурятии и на Ямале. Вирус известен как «гонконгский».