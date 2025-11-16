В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы герпеса: на что нужно обратить внимание

Одним из наиболее распространенных осенью вирусов остается герпес. Чтобы выявить инфекцию, нужно знать о ее симптомах. Стоит обратить внимание на зуд и жжение. Они проявляются первыми и сигнализируют о наличии герпеса. Так заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.