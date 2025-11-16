Хочется быть как они: как K-Pop затягивает молодежь Владивостока

«А в командах по-другому — все делится между самими участниками. Если команда выбирает какой-то конкретный кавер (альтернативное исполнение уже существующей песни/танца — прим. ред.), допустим, тот же BTS, где семь человек, и в команде как раз семь человек, то тогда у вас обычно уже есть понимание, кто кому нравится. Вы же общаетесь, трек выбираете вместе, и заранее примерно ясно, кто за кого будет стоять. Но, конечно, ссор не всегда удается избежать. Бывает такое, что на одного Чонгука, например, претендуют сразу четыре человека. И вот тогда в разных командах уже включается своя отборочная система — смотрят, кто лучше танцует эту партию, кто больше “вывозит” харизмой. Происходит более объективный выбор», — объяснила Илона Мороз.