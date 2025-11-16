Хочется быть как они: как K-Pop затягивает молодежь Владивостока

Подростки, танцующие на Арбате Владивостока под южнокорейскую поп-музыку, всегда притягивают к себе внимание гостей и жителей города. Одни прохожие замирают в восхищении, а другие бросают осуждающие взгляды. Одно остается неизменным — равнодушных нет. Но чем K-Pop (кей-поп) привлекает молодежь? Почему улица становится главной сценой? И обязательно ли быть Чимином (вокалист бой-бэнда BTS), чтобы танцевать его партию? Корр. ИА PrimaMedia побывал на уличной тренировке участников студии Mix Dance и задал эти вопросы тренеру группы Илоне Мороз.
Улица — сцена.
По словам Илоны, K-Pop-движение во Владивостоке молодое, ему всего около 7−10 лет. В те времена, когда направление только зарождалось, у его первых последователей не было ни оборудованных студий, ни каких-либо методик. Единственным доступным ресурсом было упорство, а сценой — сам город. Так улица закономерно превратилась в главный тренировочный зал.
«Я просто продолжатель этого дела. Раньше ведь как было? По этому направлению мероприятий почти не проводилось. Была, может, одна-две возможности в год выступить на сцене где-нибудь на большом мероприятии. А ведь в эти танцы вкладывается очень много сил, труда, бессонных ночей, дней и тренировок. И всё ради одного-единственного выступления. Людям в какой-то момент стало казаться, что этого маловато. Вот они и начали уходить на улицу. Потому что на улице всегда что-то происходит, там можно показать свои танцы, которые увидят, и людям это нравится», — поделилась тренер.
И всё же, почему именно улица, а не зал? Илона объяснила, что многие новички боятся сцены. А ведь для выступления на серьезном фестивале этот страх может быть решающим. Улица здесь — тренировочный макет сцены со своей публикой, только без призовых мест.
«Новички сначала идут пробовать себя на улице. Это же бесплатная возможность, такой открытый микрофон, только для танцев. Можно попробовать выступить перед публикой в безопасном формате — на улице, где тебя никто не знает и не осуждает. А уже потом, через эту мотивацию, когда уверенности прибавится, выходить на большую сцену», — рассказала Илона Мороз.
K-Pop-улярность.
Секрет успеха популярности K-Pop — в его свободе. По словам Илоны, это направление собирает разные танцевальные стили, где каждый участник может самостоятельно выбирать песню и образ.
«Если ты ходишь на танцы других стилей, то там тебе руководитель дает свою постановку, свою хореографию в рамках одного стиля. А здесь — выбор просто сумасшедший. Вы можете собираться своими командами и выбирать песню, которая вам нравится. Вы смотрите на эти картинки, на видео с любимыми артистами — и за ними хочется повторять. Хочется быть как они», — отмечает тренер.
А что делать, если вся команда хочет исполнять танец Чимина из BTS? Илона рассказала, что существуют два понятия: студийная группа и команда. В студии за концепцию отвечает тренер: он ставит номера, распределяет роли и определяет песню.
«А в командах по-другому — все делится между самими участниками. Если команда выбирает какой-то конкретный кавер (альтернативное исполнение уже существующей песни/танца — прим. ред.), допустим, тот же BTS, где семь человек, и в команде как раз семь человек, то тогда у вас обычно уже есть понимание, кто кому нравится. Вы же общаетесь, трек выбираете вместе, и заранее примерно ясно, кто за кого будет стоять. Но, конечно, ссор не всегда удается избежать. Бывает такое, что на одного Чонгука, например, претендуют сразу четыре человека. И вот тогда в разных командах уже включается своя отборочная система — смотрят, кто лучше танцует эту партию, кто больше “вывозит” харизмой. Происходит более объективный выбор», — объяснила Илона Мороз.
Особого внимания заслуживают костюмы ребят. Как пояснила Илона, танцоры стремятся максимально приблизиться к образу своего айдола — так в K-Pop-культуре называют идеализированного артиста из Азии, чей номер они повторяют в своем кавер-выступлении.
«Но тут важно сразу понимать, куда вы идете с этим танцем. Если это уличное выступление, то над костюмами особо не заморачиваются. Могут взять что-то простое: черно-белый стиль, джинсовый образ и другое. А если выход на сцену, то тут уже совсем другое дело — это подробная проработка костюмов, нужно повторить их точь-в-точь. Потому что на больших фестивалях есть прямой критерий по костюмам, за это отдельно оценивают. Я, например, всегда запрашиваю у команд референсы — оригинальные костюмы, которые нужно повторить максимально точно, чтобы всё было как в оригинале», — рассказала Илона.
Не просто пляски на улице.
Тренер группы рассказала, что уходящий 2025 год выдался насыщенным: помимо внешних фестивалей, свои турниры регулярно проводят и сами студии. В этих локальных битвах команды также сражаются за звание лучших, и азарт не утихает.
«Ближайшие фестивали у нас — Only Top (6+), Pacific Vibe (6+). Это очень популярные, самые крупные мероприятия, куда привозят жюри из Кореи и других стран. Всё очень серьезно. На этих фестивалях чувствуешь, что ты — звезда. То есть, вот ты просто слушаешь кей-поп в наушниках, вроде бы просто любимая музыка, а на самом деле — это огромная история, целая вселенная со своей наполненностью. И внутри этого всего — разные стили, о которых я уже говорила, свобода, костюмы. Но и при этом — очень большая ответственность и профессионализм», — рассказала Илона Мороз.
Она также поделилась, что сама начинала путь с низов — простой участницы кавер-группы. Но уже тогда она не просто повторяла движения, а училась их создавать: сначала ставила номера для себя, а затем выросла в тренера, который знает всю кухню изнутри.
«Люди со стороны могут не понять — думают, ну какие-то пляски на улице. А на самом деле, это очень большая работа. И все это начинается больше на любительском уровне, но любители потом вырастают в профессионалов. Как раз благодаря этим командным выступлениям — ты выступаешь и растешь дальше, становишься уже не просто участником, а тренером», — добавила она.
Флешмобы.
Отдельной особенностью уличных выступлений является «рандом-дэнс» — особая форма флешмоба, стирающая грань между сценой и зрительным залом. На городской площади или набережной внезапно звучит нарезка из самых узнаваемых припевов. И вот уже из толпы один за другим вырываются танцоры — кто-то из подготовленной команды, а кто-то просто прохожий, не удержавшийся от порыва станцевать партию своего айдола.
«У нас уже сложилось негласное правило: если танец не знаешь — не выходишь, если знаешь — выходишь. Все это снимается на видео, а участие абсолютно бесплатно», — объясняет Илона.
Публика принимает такие выступления с энтузиазмом. Чаще всего стихийный концерт собирает вокруг себя плотное кольцо зрителей, которые снимают выступления на телефоны, подпевают и подхватывают ритм аплодисментами.
«Когда мы организовывали такой “паблик”, к нам часто подходили мамочки с детьми и спрашивали: “А что здесь происходит? Что это за танцы?” Для них это со стороны выглядит как что-то профессиональное, но непонятное. Потому что такая культура, в основном, молодежи близка, а взрослым не всегда ясно, что происходит. Они просто стоят и смотрят, восторгаются — как красиво, как здорово. Потому что всё выросло в очень профессиональное русло. Это выглядит как качественный, полноценный номер, люди на это смотрят и удивляются», — отмечает Илона.
Конечно, иногда возникают и негативные реакции. Однако, как подчеркивает Илона, подобные инциденты случаются достаточно редко.
Напомним, что недавно танцевальная команда Forma dance из Владивостока блестяще выступила на этапе мирового чемпионата World of Dance (6+), прошедшем в китайском Гуанчжоу. Ребята стали победителями международного этапа, обойдя сильнейших конкурентов в напряженной борьбе.