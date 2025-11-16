Ричмонд
Newsweek: В переписке Эпштейна нашли упоминание о компромате на Трампа у Путина

В переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна с братом Марком нашли вопрос о наличии секс-компромата на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в руках российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщило издание Newsweek.

В 2018 году Марк в переписке с братом упомянул, что политик якобы занимался оральным сексом с кем-то по кличке Бубба. В одном из писем от 21 марта он попросил финансиста уточнить у экс-советника главы Белого дома Стива Бэннона, если ли у российского лидера кадры этого процесса.

— Спроси его, есть ли у Путина фото того, как Трамп занимается оральным сексом с Буббой, — написал брат Эпштейна.

Позже он прокомментировал эту ситуацию в беседе с изданием. Марк не дал подробных разъяснений, но сказал, что Бубба, о котором идет речь, не является бывшим американским президентом Биллом Клинтоном, передает Lenta.ru.

Джеффри Эпштейн в письме 2017 года охарактеризовал Дональда Трампа как «опасного» человека, в теле которого нет «ни одной хорошей клетки». Об этом стало известно 14 ноября из его переписки с бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом.

