«Космический корабль» испустил лучи на расстояние более миллиона километров: межзвездный объект проявил новую аномалию

Астрономы обнаружили исходящие от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучи, происхождение которых остается загадкой. Это стало настоящей аномалией среди загадок об объекте. Информацию подтвердил ученый Гарвардского университета Ави Леб.
«В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS», — поделился эксперт.
Ученый отверг предположение о торможении вращения из-за газовых оттоков. Эксперт сослался на общеизвестный факт: асимметричное выделение газа обычно увеличивает скорость вращения, а не уменьшает ее.
Как считает Леб, странные сигналы могут исходить от испаряющихся осколков, которые были выброшены из центра кометы или астероида.
При этом исследователь допускает, что лучи не рассеиваются потому, что их источником являются двигатели, управляющие ориентацией объекта. Это может быть косвенным признаком того, что 3I/ATLAS создан внеземной цивилизацией.
Ранее астроном Сергей Богачев сообщил, что на Солнце рухнула неизвестная комета.