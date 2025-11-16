ЦБ утвердил новый список признаков подозрительных переводов

Банки не будут выполнять транзакции, если станет известно, что на устройствах клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение, или если за последние 48 часов был изменен номер мобильного телефона, связанный с кабинетом в банке или порталом «Госуслуги». Кроме этого, в документе прописаны признаки подозрительных переводов при операциях с цифровыми рублями. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.