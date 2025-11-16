ЦБ утвердил новый список признаков подозрительных переводов

Данный перечень утвержден соответствующим приказом, опубликованным на официальном сайте регулятора, сообщает ИА DEITA.RU.
В документе описываются ситуации, когда денежные переводы осуществляются без согласия клиентов или после получения этого согласия под действием обмана или злоупотребления доверием. К таким операциям относятся, в частности, переводы, получателями которых являются лица, занесенные в базу данных ЦБ и ранее подозревавшиеся в мошенничестве.
Также в список попадают электронные устройства, с помощью которых ранее совершались мошеннические операции. Кроме того, перевод может быть заблокирован, если время ответа на запрос, связанный с взаимодействием банкомата и платежной карты, превышает установленный лимит по правилам платежной системы.
Основанием для блокировки станет и информация о возможной необходимости осуществления операции без фактического согласия клиента или признаках компрометации данных электронных платежных средств.
Банки будут анализировать параметры транзакций, учитывая такие факторы, как время, местоположение, используемые устройства, сумма и периодичность переводов от конкретного клиента к определенному получателю. При этом перевод не смогут получить лица, участвующие в подтвержденных уголовных делах, связанных с мошенничеством с переводами.
Также предусмотрено блокирование переводов в случаях, если за шесть часов до операции клиенту поступали звонки с подозрительных номеров или фиксировалась необычная активность коммуникаций — например, увеличение сообщений в мессенджерах или массовое получение СМС.
Банки не будут выполнять транзакции, если станет известно, что на устройствах клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение, или если за последние 48 часов был изменен номер мобильного телефона, связанный с кабинетом в банке или порталом «Госуслуги». Кроме этого, в документе прописаны признаки подозрительных переводов при операциях с цифровыми рублями. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.