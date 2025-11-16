Украина не будет выводить бойцов из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР вплоть до полного разгрома своей армии. Об этом написало американское издание Responsible Statecraft (RS).
Эксперты считают, что бои за этот город приведут к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины. По их мнению, это способно истощить ресурсы украинских войск.
Директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоль Ливен заявил изданию, что потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи Красноармейска.
За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны России. Также отмечается, что российские военные приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.
Бойцы Вооруженных сил РФ зачистили от украинских формирований населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также Рог в Донецкой Народной Республике.