RS: Украина не будет выводить бойцов из Красноармейска до полного разгрома ВСУ

Украина не будет выводить бойцов из Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР вплоть до полного разгрома своей армии. Об этом написало американское издание Responsible Statecraft (RS).

Эксперты считают, что бои за этот город приведут к серьезным потерям в рядах Вооруженных сил Украины. По их мнению, это способно истощить ресурсы украинских войск.

Директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоль Ливен заявил изданию, что потери в живой силе и технике могут оказаться важнее самой сдачи Красноармейска.

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны России. Также отмечается, что российские военные приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.

Бойцы Вооруженных сил РФ зачистили от украинских формирований населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области, а также Рог в Донецкой Народной Республике.