За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом 15 ноября сообщили в Министерстве обороны России. Также отмечается, что российские военные приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.