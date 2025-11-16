Россиян предупредили о схемах мошенников с использованием геоданных: как действуют аферисты

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», — рассказал представитель ведомства.