Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о схемах мошенников с использованием геоданных: как действуют аферисты

МВД: мошенники начали использовать геоданные в схемы дистанционных хищений.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют актуальные геоданные граждан для краж денег, угроз и ввода в заблуждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», — рассказал представитель ведомства.

В МВД также пояснили детали. Мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур или военнослужащими Украины, запугивали людей и под угрозами заставляли их переводить деньги на указанные счета или отдавать курьерам.

Министерство рекомендовало гражданам усилить меры информационной безопасности, в том числе сократить круг людей, которые могут видеть их геоданные и метаинформацию из открытых источников.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников с использованием звонка от бухгалтера.