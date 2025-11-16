Россиян предупредили о схемах мошенников с использованием геоданных: как действуют аферисты

Мошенники используют актуальные геоданные граждан для краж денег, угроз и ввода в заблуждение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», — рассказал представитель ведомства.
В МВД также пояснили детали. Мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур или военнослужащими Украины, запугивали людей и под угрозами заставляли их переводить деньги на указанные счета или отдавать курьерам.
Министерство рекомендовало гражданам усилить меры информационной безопасности, в том числе сократить круг людей, которые могут видеть их геоданные и метаинформацию из открытых источников.
Ранее в МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников с использованием звонка от бухгалтера.