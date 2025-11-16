Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британские чиновники готовятся сместить Стармера: кто борется за пост премьера

The Telegraph узнала о заговоре в Британии против премьера Кира Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Британии Кир Стармер может опасаться за свое положение. Экс-заместитель премьера и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и самоуправления Анджела Рэйнер подготавливает план по его смещению. В Британии намечается заговор. Об этом пишет газета The Telegraph.

В материале утверждается, что Анджела Рэйнер предлагает членам парламента места в якобы ее будущем кабинете министров в обмен на поддержку. Ее кандидатуру могут одобрить профсоюзы, говорится в статье.

«Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство», — заверил автор.

Сместить намерены и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Власти Соединенных Штатов надеются как можно скорее найти другого кандидата на высший пост. На это указывают частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше