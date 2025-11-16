Премьер-министр Британии Кир Стармер может опасаться за свое положение. Экс-заместитель премьера и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и самоуправления Анджела Рэйнер подготавливает план по его смещению. В Британии намечается заговор. Об этом пишет газета The Telegraph.
В материале утверждается, что Анджела Рэйнер предлагает членам парламента места в якобы ее будущем кабинете министров в обмен на поддержку. Ее кандидатуру могут одобрить профсоюзы, говорится в статье.
«Рэйнер готовит почву, чтобы составить конкуренцию Стармеру в борьбе за лидерство», — заверил автор.
Сместить намерены и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. Власти Соединенных Штатов надеются как можно скорее найти другого кандидата на высший пост. На это указывают частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон.