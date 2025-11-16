Ричмонд
Трамп призвал телеканал NBC уволить критикующего его ведущего

Ранее ведущий телеканала назвал Трампа самым непопулярным президентом США.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп вновь потребовал увольнения телевизионного ведущего, который позволил себе критику в его адрес. На этот раз под удар попал ведущий вечернего шоу NBC Сет Майерс. Президент США заявил, что журналист негативно высказывается о нём из-за проблем с рейтингами программы.

Трамп обвинил Майерса в пристрастном отношении и назвал его передачу неудачной. Он также заявил, что телеканалу стоит избавиться от ведущего как можно быстрее.

Поводом для недовольства стали слова Майерса, прозвучавшие в эфире, где он назвал Трампа самым непопулярным президентом США, который теряет даже преданный электорат.

Ранее Трамп обвинил британскую вещательную корпорацию «Би-би-си» в том, что она пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США в 2024 году.

