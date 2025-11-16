Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тойота Ленд Крузер» 2008 года продают в Ангарске за 10,5 млн рублей

Машина практически не использовалась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже черного внедорожника Toyota Land Cruiser в Ангарске. Владелец утверждает, что автомобиль 2008 года «почти новый». Его пробег составляет около 7 тысяч километров, указано в описании.

За иномарку хозяин просит 10,5 миллионов рублей. Цена связана с состоянием машины, которое якобы осталось отличным, несмотря на то, что авто сошло с конвейера 17 лет назад. Также из плюсов: японская сборка, единственный хозяин, родная окраска, отсутствие ржавчины.

По словам автора объявления, внедорожник не эксплуатировался в зимнее время, а потому не контактировал с реагентами. Всегда содержался в гараже. Сохранилась заводская летняя резина.