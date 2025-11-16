«Тойота Ленд Крузер» 2008 года продают в Ангарске за 10,5 млн рублей

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось предложение о продаже черного внедорожника Toyota Land Cruiser в Ангарске. Владелец утверждает, что автомобиль 2008 года «почти новый». Его пробег составляет около 7 тысяч километров, указано в описании.
За иномарку хозяин просит 10,5 миллионов рублей. Цена связана с состоянием машины, которое якобы осталось отличным, несмотря на то, что авто сошло с конвейера 17 лет назад. Также из плюсов: японская сборка, единственный хозяин, родная окраска, отсутствие ржавчины.
По словам автора объявления, внедорожник не эксплуатировался в зимнее время, а потому не контактировал с реагентами. Всегда содержался в гараже. Сохранилась заводская летняя резина.