Агрессия и резкие перепады настроения у пожилых: что делать близким

Пожилые люди нередко меняются на глазах: вчера — спокойные и доброжелательные, а сегодня — раздражительные и обидчивые. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян в беседе с KP.RU объяснила, почему так происходит и как родственникам правильно реагировать на такие сложные моменты.