Агрессия и резкие перепады настроения у пожилых: что делать близким

Пожилые люди нередко меняются на глазах: вчера — спокойные и доброжелательные, а сегодня — раздражительные и обидчивые. Врач-невролог, старший научный сотрудник лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян в беседе с KP.RU объяснила, почему так происходит и как родственникам правильно реагировать на такие сложные моменты.
— Для отвлечения внимания всегда необходимо вернуться к хорошим воспоминаниям из прошлого, к тому, что радует, что доставляет удовольствие. Это помогает наладить контакт с человеком, снять агрессию, — пояснила специалист.
По словам врача, резкие перепады настроения могут быть связаны с нарушениями памяти или ранними проявлениями деменции. В такие ситуации лучше не давить и не спорить — это только усилит конфликт. Гораздо эффективнее мягко переключить разговор на темы, которые вызывают у человека теплые эмоции.
Мхитарян добавила, что спокойный тон, простые вопросы, совместные прогулки и доброжелательная поддержка помогают пожилым людям чувствовать себя безопаснее и снижают уровень тревоги, из-за которой и возникает агрессия.