Трамп не оценил заявления телеведущего Майерса в свой адрес: он призвал к увольнению

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на сатирические высказывания телеведущего Сета Майерса в эфире NBC. Автор ток-шоу назвал главу государства «самым непопулярным президентом в истории США». Дональд Трамп призвал уволить телеведущего. Он опубликовал гневный пост на страничке в своей соцсети.
Хозяин Белого дома указал на «неизлечимую форму» заболевания у Сета Майерса. Он назвал его «синдромом расстройства Трампа». Президент США также раскритиковал телеведущего за демонстрацию гнева в эфире.
Дональд Трамп подчеркнул, что Сет Майерс «бездарный». Он потребовал от NBC уволить телеведущего «немедленно».
Президент США также заявил о намерении подать в суд на телекомпанию ВВС. Он хочет требовать сумму до 5 миллиардов долларов. Всё из-за скандала с неудачным монтажом записи выступления Дональда Трампа.