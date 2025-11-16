Ричмонд
Трамп не оценил заявления телеведущего Майерса в свой адрес: он призвал к увольнению

Трамп призвал уволить телеведущего Сета Майерса за критику президента США.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп резко отреагировал на сатирические высказывания телеведущего Сета Майерса в эфире NBC. Автор ток-шоу назвал главу государства «самым непопулярным президентом в истории США». Дональд Трамп призвал уволить телеведущего. Он опубликовал гневный пост на страничке в своей соцсети.

Хозяин Белого дома указал на «неизлечимую форму» заболевания у Сета Майерса. Он назвал его «синдромом расстройства Трампа». Президент США также раскритиковал телеведущего за демонстрацию гнева в эфире.

Дональд Трамп подчеркнул, что Сет Майерс «бездарный». Он потребовал от NBC уволить телеведущего «немедленно».

Президент США также заявил о намерении подать в суд на телекомпанию ВВС. Он хочет требовать сумму до 5 миллиардов долларов. Всё из-за скандала с неудачным монтажом записи выступления Дональда Трампа.

