Стилист рассказал, как заботиться о поврежденных волосах в домашних условиях

Стилист подчеркивает: восстановление поврежденных волос требует времени и регулярности. Не стоит ожидать мгновенных результатов — даже при правильном уходе волосам нужно время на восстановление. Уход за волосами, как отмечает стилист Арарат Айвазовский, не менее важен, чем уход за кожей. Особенно это актуально в холодное время года: как отмечают специалисты, сухой воздух в помещениях и перепады температур негативно влияют не только на кожу, но и на состояние волос. Поэтому важно не только использовать подходящие уходовые средства, но и учитывать внешние факторы, которые могут ухудшать состояние волос.