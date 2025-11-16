Life.ru раскрыл семь самых распространённых заблуждений о глажке белья

Те, кто гладит регулярно, знают: многое зависит не только от привычек, но и от самой техники. Современные утюги умеют больше, чем просто нагреваться — в них появляется все больше настроек, которые действительно облегчают работу с разными тканями. Например, при глажке целой стопки вещей — хлопка, синтетики, трикотажа — удобно использовать функцию автоматической регулировки температуры: не нужно подбирать режим вручную под каждую ткань, и риск перегрева становится минимальным.