Le Monde: Глава Euroclear Валери Урбен готова судиться с ЕС из-за активов РФ

По ее словам, если Euroclear принудят к такому шагу, то она намерена блокировать распоряжение Еврокомиссии и Совета Евросоюза через суд. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с «десятка до двухсот сотрудников», отметила глава европейского депозитария, передает РИА Новости.