Le Monde: Глава Euroclear Валери Урбен готова судиться с ЕС из-за активов РФ

Генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова судиться с Европейским союзом в случае конфискации замороженных российских активов. Их изъятие она считает неправомерным.
— Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать, — заявила Урбен в интервью изданию Le Monde.
По ее словам, если Euroclear принудят к такому шагу, то она намерена блокировать распоряжение Еврокомиссии и Совета Евросоюза через суд. С 2022 года юридический отдел компании был увеличен с «десятка до двухсот сотрудников», отметила глава европейского депозитария, передает РИА Новости.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в 2026—2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных активов РФ в пять миллиардов долларов. Об этом 14 ноября сообщили в бюджетном управлении Конгресса.
Венгрия и Словакия могут помешать изъятию замороженных российских активов для финансирования Украины из-за коррупционного скандала в республике. Такое мнение выразили в издании Politico.