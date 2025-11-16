Во Франции всерьез обсуждают изъятие активов РФ для закупок оружия: запреты Макрона не в счет

При этом накануне глава Euroclear Валери Урбен заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных активов РФ. Кроме этого, Урбен также подтвердила, что она не допустит конфискации замороженных российских активов Евросоюзом и готова оспаривать это в суде. По ее словам, подобные шаги будут противозаконными.