Во Франции всерьез обсуждают изъятие активов РФ для закупок оружия: запреты Макрона не в счет

Во Франции предложили закупать европейское вооружение на замороженные российские активы. Об этом сообщил министр-делегат по делам Европы при МИД Республики Бенжамен Аддад.
«Европейские фонды или, например, использование замороженных активов, если удастся достичь компромисса по рамкам этого использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и европейских вооружений», — рассказал Аддад для телеканала LCI.
Вместе с тем Аддад сообщил об отсутствии консенсуса в ЕС по вопросу об активах РФ. Он подчеркнул, что Франция при любом раскладе требует соблюдения международного права.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что конфискация замороженных активов России противоречит нормам международного права.
При этом накануне глава Euroclear Валери Урбен заявила, что бельгийский депозитарий хранит 193 млрд евро замороженных активов РФ. Кроме этого, Урбен также подтвердила, что она не допустит конфискации замороженных российских активов Евросоюзом и готова оспаривать это в суде. По ее словам, подобные шаги будут противозаконными.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал откровенным воровством планы Евросоюза по изъятию российских активов.