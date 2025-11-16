В национальном селе Хабаровского края сыграли настоящую свадьбу

Настоящую национальную свадьбу сыграли в селе Булава Ульчского района. Там прошли съемки традиционного свадебного обряда гемата в рамках проекта «Свадьбы народов России», организованного под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО при информационной поддержке МИД России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жениха и невесту сыграли супруги Пластины — Илья и Зальвина.
Вместе они уже больше десяти лет, имеют двоих детей — сына и дочь. Расписались, но праздника у них не было, а потому на предложение сыграть, наконец, свадьбу, откликнулись с радостью. Кстати, оба они — участники национального ансамбля «Гива».
На свадьбу, как и полагается собралось все село, включая главу Булавы Надежду Росугбу, исполнившую роль матери жениха. Известный мастер декоративно-прикладного искусства Иван Росугбу выступал отцом жениха.
Его супруга Светлана Васильевна исполнила роль родственницы невесты. Снялись в фильме и родители невесты Александр и Наталья Кучекта, их в селе знают как хранителей ульчской культуры.
Наряды жениха и невесты выполнены местными искусными мастерицами, их даже показывали на Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ в Москве.
А костюмы участников праздника — из личных коллекций, сшитые ими самими или доставшиеся в наследство от бабушек и дедушек.
Свадебный обряд восстановили в точности, как он есть, со всеми национальными особенностями — подарками, испытаниями для жениха и невесты, танцами и песнями.
Так что теперь все, кто захочет отпраздновать настоящую национальную свадьбу будут знать, как она выглядит по-настоящему.