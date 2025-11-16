Ричмонд
Министр во Франции поднял вопрос использования активов России для закупок оружия

Министр-делегат по делам Европы при Министерстве иностранных дел Франции Бенжамен Аддад поднял вопрос об использовании замороженных в Европе российских активов для закупок оружия.

— Европейские фонды или, например, использование замороженных активов РФ, если удастся достичь компромисса по рамкам данного использования, пойдут на финансирование европейской оборонной промышленности и вооружений, — сказал он на телеканале LCI.

Однако, по его словам, консенсуса по активам России в Европейском союзе по-прежнему нет и Франция выступает за то, чтобы при любом сценарии было соблюдено международное право, передает РИА Новости.

Гендиректор бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен готова судиться с Евросоюзом в случае конфискации замороженных российских активов. Их изъятие она считает неправомерным.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в 2026—2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных активов РФ в пять миллиардов долларов. Об этом 14 ноября сообщили в бюджетном управлении Конгресса.

