Центр госинспекции по маломерным судам Иркутской области стал лучшим в России

— Всего в Приангарье на учете Центра ГИМС находятся около 44,5 тысяч маломерных судов, — рассказали в ведомстве. — С начала года было оказано 6883 государственных услуг: 1939 по аттестации на право управления маломерными судами, 2900 по госрегистрации и 2044 по освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.