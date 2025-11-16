Ричмонд
Центр госинспекции по маломерным судам Иркутской области стал лучшим в России

Таковы результаты работы в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Центр государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области стал лучшим в России по результатам работы в 2025 году. Об этом сообщили в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества».

— Всего в Приангарье на учете Центра ГИМС находятся около 44,5 тысяч маломерных судов, — рассказали в ведомстве. — С начала года было оказано 6883 государственных услуг: 1939 по аттестации на право управления маломерными судами, 2900 по госрегистрации и 2044 по освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

С начала года заведено дел и вынесено постановлений об административных правонарушениях — 1534. 34 судна поместили на спецстоянки. Также было проведено 2335 профилактических мероприятий и патрулирований. В осенне-зимний период эта работа не прекращается.

Напомним, 16 ноября в Усолье-Сибирском спасатели ликвидировали крупный пожар. На улице Молотовой горели 2 цеха по производству диванов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.