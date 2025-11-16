Ричмонд
Хабаровский край примет всероссийский форум «Настоящие отцы»

С 9 по 12 декабря в Хабаровске пройдет форум «Настоящие отцы».

Источник: Губерния онлайн

Его участниками станут 100 отцов и 100 детей со всей страны. Отметим, мероприятие будет организованно по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети».

«Молодых пап ждут лекции от экспертов, общение и стратегические сессии, а детей — творческие мастерские, игры, знакомства и совместные физические активности. Основной площадкой проведения форума станет молодежный культурно-досуговый центр Хабаровска, который открыл в июне этого года Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции», — сообщили организаторы форума.

Подать заявку на участие можно до 28 ноября.