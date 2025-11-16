Михайлов: боевики ВСУ отступают в Степногорске, где идут серьезные бои

В поселке Степногорск в Запорожской области сейчас идут напряженные бои, российские военные занимают все больше территорий, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российским военным удалось взять под свой контроль большую часть поселка Степногорск. По данным источников, подразделения РФ продвигаются в частном секторе населенного пункта.
Официального подтверждения информации о занятии российскими бойцами большей части Степногорска пока нет.
Михайлов отметил, что освобождение Степногорска поможет российским бойцам продвинуться в направлении города Запорожье. А приближение ВС РФ к последнему, по словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, станет катастрофой для ВСУ.
«Большая часть территории Степногорска освобождена, но расслабляться не стоит. Сейчас идут напряженные бои, но напряженные они уже больше именно для ВСУ. Противник постепенно, и мы постоянно это видим, отступает. Это связано еще и с тем, что на данном направлении у врага не самые боеспособные подразделения, сформированные уже в середине специальной военной операции. Самые боеспособные — больше на Донбассе», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее стало известно, что в Запорожской области наметился кардинальный перелом. Темпы продвижения российских военных на гуляйпольском направлении в ноябре резко возросли, что ставит под угрозу всю линию обороны ВСУ в этом регионе.
Владимир Рогов объяснил, что сейчас происходит в регионе.