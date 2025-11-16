МВД: мошенники используют геолокацию жертв для шантажа и вымогательства денег

Как пояснили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС, злоумышленники устанавливают доверительные отношения с жертвами через сайты знакомств, получают доступ к их местоположению, а затем под видом представителей силовых структур или украинских военнослужащих угрожают жертвам, принуждая к переводу денег через курьеров или на подконтрольные счета.