МВД: мошенники используют геолокацию жертв для шантажа и вымогательства денег

МВД России сообщает о новых схемах мошенничества, в которых преступники используют актуальные геоданные граждан для шантажа и вымогательства денег.
Как пояснили в пресс-центре ведомства в ответ на запрос ТАСС, злоумышленники устанавливают доверительные отношения с жертвами через сайты знакомств, получают доступ к их местоположению, а затем под видом представителей силовых структур или украинских военнослужащих угрожают жертвам, принуждая к переводу денег через курьеров или на подконтрольные счета.
В министерстве подчеркивают, что хотя прямая физическая угроза в таких случаях отсутствует, мошенники создают условия для причинения значительного материального ущерба. В связи с этим МВД рекомендует гражданам соблюдать меры информационной безопасности, в частности ограничивать доступ к своим геоданным и метаинформации, размещаемой в открытых источниках.
Ранее сообщалось, что мошенники стали тщательнее координировать жертв.
