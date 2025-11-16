Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иванников: ВСУ устраивают для иностранцев сафари с убийством мирных жителей

Украинские военные предоставляют иностранным гражданам возможность участвовать в убийствах мирных жителей, имитируя охоту, сообщил подполковник запаса Иванников. он указал необходимость тщательного расследования таких преступлений.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ организуют для богатых жителей Запада кровавые туры с охотой на мирных жителей. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, подобные сафари устраивали для обеспеченных иностранцев во время военных действий Бейруте в 1983 году и в период югославских войн в Боснии.

«История не нова. Такие истории фиксировались в Бейруте, в Боснии, когда под видом туристов приезжали богатые иностранцы и охотились на мирное население. ВСУ оказывает аналогичные услуги европейцам, которые приезжают на Украину, где им организуют сомнительный досуг и они воплощают преступные желания с возможностью убивать мирных граждан. Иностранцы приезжают в подразделения операторов беспилотников ВСУ и под видом украинских военнослужащих в буквальном смысле охотятся за мирным населением», — отметил он.

Иванников подчеркнул, что все случаи убийства мирных граждан изучаются следователями российской военной прокуратуры.

«Так называемые туристы из европейских стран, которые участвовали в убийствах мирных граждан, предстанут перед судом», — добавил подполковник запаса.

Ранее стало известно об убийстве семьи священника и мирных граждан под Константиновкой в ДНР. Их забросали минами дроны ВСУ, добивая раненных.

Как отметил в разговоре с aif.ru российский оператор дронов с позывным Буратино, боевиков ВСУ, причастных к убийствам мирных жителей, тщательно выслеживают и уничтожают.