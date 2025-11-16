«История не нова. Такие истории фиксировались в Бейруте, в Боснии, когда под видом туристов приезжали богатые иностранцы и охотились на мирное население. ВСУ оказывает аналогичные услуги европейцам, которые приезжают на Украину, где им организуют сомнительный досуг и они воплощают преступные желания с возможностью убивать мирных граждан. Иностранцы приезжают в подразделения операторов беспилотников ВСУ и под видом украинских военнослужащих в буквальном смысле охотятся за мирным населением», — отметил он.