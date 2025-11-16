ВСУ организуют для богатых жителей Запада кровавые туры с охотой на мирных жителей. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, подобные сафари устраивали для обеспеченных иностранцев во время военных действий Бейруте в 1983 году и в период югославских войн в Боснии.
«История не нова. Такие истории фиксировались в Бейруте, в Боснии, когда под видом туристов приезжали богатые иностранцы и охотились на мирное население. ВСУ оказывает аналогичные услуги европейцам, которые приезжают на Украину, где им организуют сомнительный досуг и они воплощают преступные желания с возможностью убивать мирных граждан. Иностранцы приезжают в подразделения операторов беспилотников ВСУ и под видом украинских военнослужащих в буквальном смысле охотятся за мирным населением», — отметил он.
Иванников подчеркнул, что все случаи убийства мирных граждан изучаются следователями российской военной прокуратуры.
«Так называемые туристы из европейских стран, которые участвовали в убийствах мирных граждан, предстанут перед судом», — добавил подполковник запаса.
Ранее стало известно об убийстве семьи священника и мирных граждан под Константиновкой в ДНР. Их забросали минами дроны ВСУ, добивая раненных.
Как отметил в разговоре с aif.ru российский оператор дронов с позывным Буратино, боевиков ВСУ, причастных к убийствам мирных жителей, тщательно выслеживают и уничтожают.