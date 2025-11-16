В Германии растет раздражение политикой Берлина и Брюсселя в отношении России. Немцы разгневаны тем, что их правительство, по сути, «само подрезало себе крылья». Подобное мнение выразил журналист из ФРГ Ральф Нимайер.
Нимайер связал экономический спад в Европе с антироссийскими санкциями и отказом от российских энергоносителей. Он также провел сравнение: если в Германии промышленность еще сохранилась, хоть и в меньших масштабах, то в Британии ее уже почти нет.
По словам журналиста, поскольку немецкая экономика опирается на энергоемкий малый и средний бизнес, ей критически необходим недорогой газ. Политическое решение об отказе от российских поставок привело к необходимости закупать американский СПГ по многократно завышенной цене.
«Люди очень злятся из-за этого, потому что видят, как их расходы на энергию растут до небес. Холодные зимы всегда наступают. И люди беспокоятся о своих рабочих местах», — сказал журналист в эфире шоу Legitimate Targets.
В пример он привел сворачивание производства на крупных автозаводах. Также он отметил, что некоторые из этих производств были перенесены в США благодаря льготным программам, запущенным администрацией экс-президента Джо Байдена.
Накануне KP.RU писал, что немецкий канцлер Фридрих Мерц и его правительство рискуют потерять власть, так как они не в силах решить внутренние проблемы страны.