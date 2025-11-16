Астроном Леб: от межзвездного объекта 3I/ATLAS исходят неизвестные лучи

Напомним, 3I/ATLAS был обнаружен астрономами в начале июля. Они пришли к выводу, что речь идёт о комете из другой звёздной системы. Ранее также сообщалось, что этот объект внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость. Кроме того, небесное тело продемонстрировало необычный манёвр в виде негравитационного ускорения.