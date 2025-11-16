Астроном Леб: от межзвездного объекта 3I/ATLAS исходят неизвестные лучи

Астрономы выявили лучи неизвестной природы, которые исходят от межзвездного объекта 3I/ATLAS, сообщил специалист Гарвардского университета Ави Леб.
«Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более 1 млн км», — написал он.
По словам исследователя, речь может идти об испаряемом шлейфе от фрагментов, выброшенных из основного ядра объекта. Учёный предположил, что лучи не меняют направленность из-за того, что они могут создаваться двигателями и используются для определения положения в пространстве.
Леб утверждает, что это объяснение косвенно приводит к гипотезе о том, что 3I/ATLAS якобы является инопланетным кораблём.
«В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS», — добавил исследователь.
Напомним, 3I/ATLAS был обнаружен астрономами в начале июля. Они пришли к выводу, что речь идёт о комете из другой звёздной системы. Ранее также сообщалось, что этот объект внезапно изменил цвет и резко увеличил яркость. Кроме того, небесное тело продемонстрировало необычный манёвр в виде негравитационного ускорения.