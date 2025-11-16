Ученикам школы в Большом луге требуется психолого-педагогическая помощь

Директора школы обязали до конца 2025 года предложить кандидатуры на ставку психолога. Также должна быть усилена внеурочная занятость школьников. Будут проведены мероприятия, которые позволят детям лучше узнать друг друга и сплотиться. Помощь в проведении окажут члены советов отцов и женщин Шелеховского района.