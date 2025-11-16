Ученикам школы в Большом луге требуется психолого-педагогическая помощь

В поселке Большой Луг Шелеховского района прошло заседание муниципальной межведомственной группы по противодействию жестокого обращения с несовершеннолетними. Специалисты Центра профилактики, реабилитации и коррекции при помощи 18 психологов района провели диагностику психоэмоционального состояния 330 учеников с 4 по 10 классы школы № 8.
— Были выявлены дети, нуждающиеся в психолого-педагогической помощи, — сообщает в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — По итогам диагностики психологи провели совещание с педагогическим коллективом и родительское собрание.
Директора школы обязали до конца 2025 года предложить кандидатуры на ставку психолога. Также должна быть усилена внеурочная занятость школьников. Будут проведены мероприятия, которые позволят детям лучше узнать друг друга и сплотиться. Помощь в проведении окажут члены советов отцов и женщин Шелеховского района.