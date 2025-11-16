Ричмонд
Вильфанд: в Москве 18 ноября растает снег

В этот день температура воздуха в регионе будет выше нормы на 2−3 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +20° 7 м/с 46% 747 мм рт. ст. +17°
Источник: Mail.ru

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Временный снежный покров, который установился в Московском регионе 15 ноября, полностью сойдет 18 ноября из-за повышения температуры. Показатель будет превышать норму на 2−3 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 см говорить преждевременно. В ночь на вторник температура в столице станет положительной: плюс 2−4 градуса, по области — до плюс 5 градусов. Дневные температуры составят 5−10 градусов тепла», — сказал он.

Метеоролог пояснил, что начиная со вторника температура будет выше нормы на 2−3 градуса.

