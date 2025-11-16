Вильфанд: в Москве 18 ноября растает снег

«От временного снежного покрова, образовавшегося в Московском регионе в субботу, во вторник на будущей неделе и следа не останется. Затем снежок еще будет, но об устойчивом снежном покрове высотой более 5 см говорить преждевременно. В ночь на вторник температура в столице станет положительной: плюс 2−4 градуса, по области — до плюс 5 градусов. Дневные температуры составят 5−10 градусов тепла», — сказал он.