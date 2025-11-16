Как в Омске оживают сибирские традиции

С 17 по 20 ноября Омск вновь станет центром притяжения для ценителей традиционной культуры. Всероссийский культурно-образовательный форум «Академия русской культуры», проводимый с 2018 года, в этом году вышел на новый уровень. Он стал частью масштабного проекта «Сибирская экспедиция “Над временем”, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. Это позволило не только расширить программу, но и организовать гастроли перформанса “В Сибирь”, премьера которого состоится в нашем городе.
Сохранить наследие.
Как рассказала руководитель Центра нематериального этнокультурного достояния и креативных индустрий Викторий Багринцева, ключевая задача — сохранение наследия через его современное прочтение.
«С одной стороны задача форума — сохранение и презентация нематериального культурного достояния в новом, модернизированном формате, а с другой стороны — возможность поработать с представителями креативных индустрий над воплощением культурного кода Сибири. Вопросы эти мы прорабатывали большой командой, в которую вошли представители различных регионов от Москвы до Забайкалья и Якутии. Результатом стал перформанс “В Сибирь”, который состоится 19 ноября в Музыкальном театре, а потом постановка отправится в другие регионы: весной 2026 года её покажут в Томске и Салехарде», — отметила Виктория Багринцева.
Фокус этого года — на трёх самобытных пластах сибирской идентичности: культуре чалдонов Омского Прииртышья, а также двух групп старообрядцев — «поляков» Алтая и семейских Забайкалья. Кульминацией форума станет перформанс «В Сибирь» 19 ноября в Музыкальном театре. Это будет мультимедийное путешествие, основанное на воспоминаниях исследователя Александра Новосёлова, чьи экспедиционные фотографии и записи легли в основу сюжета.
Особый акцент сделан на аутентичности. «Ансамбль “Новая деревня” взял на себя амбициозную задачу — представить все три певческие традиции. Это 17 сложных композиций, суровых и протяжных, каждая — со своей изюминкой и многоголосием», — подчеркнула Багринцева.
Костюмы, выставки, мастер-классы.
Гостей ждёт и уникальный показ костюмов. Санкт-петербургский клуб «Параскева» привезёт коллекцию, созданную с полным погружением в старинные технологии — от ткачества полотна до покраски ниток для вышивки. А новосибирский ансамбль «Полынь» представит подлинные и реконструированные наряды семейских Забайкалья.
Дополнят программу выставки. В Музыкальном театре можно будет увидеть цикл картин якутской художницы Миры Аргуновой, написанных на темы народных песен. А 20 ноября в историческом парке «Россия — моя история» откроется экспозиция «Сибирская идентичность. Актуальное ремесло» с работами 15 мастеров из разных регионов.
Образовательная часть форума включает мастер-классы, лекции и семинары от экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Все мероприятия бесплатны, а их записи будут доступны в сообществе «Академии русской культуры» ВКонтакте.
«Форум создаёт вокруг себя комьюнити активистов и амбассадоров сибирской традиции. “Академия русской культуры” — это настоящее путешествие в Сибирь, погружение в культуру старожилов. Отмечу, что сегодня традиционная культура в целом, и сибирская в частности, — на пике популярности, многие представители творческих профессий ею увлекаются, поэтому, помимо форума у нас очень много задумок. Нам хочется, чтоб Омск, который в скором времени станет Культурной столицей России, был представлен в вопросах презентации традиций в разных ракурсах», — резюмировала Виктория Багринцева, пригласив всех омичей стать частью этого масштабного культурного события.