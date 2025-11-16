Как в Омске оживают сибирские традиции

«Форум создаёт вокруг себя комьюнити активистов и амбассадоров сибирской традиции. “Академия русской культуры” — это настоящее путешествие в Сибирь, погружение в культуру старожилов. Отмечу, что сегодня традиционная культура в целом, и сибирская в частности, — на пике популярности, многие представители творческих профессий ею увлекаются, поэтому, помимо форума у нас очень много задумок. Нам хочется, чтоб Омск, который в скором времени станет Культурной столицей России, был представлен в вопросах презентации традиций в разных ракурсах», — резюмировала Виктория Багринцева, пригласив всех омичей стать частью этого масштабного культурного события.