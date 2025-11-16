Ричмонд
Штрафы до 5 тысяч рублей ждут водителей Новосибирска без ОСАГО

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автоматической фиксации нарушений с помощью дорожных камер.

Источник: Om1 Новосибирск

С 1 сентября 2026 года водителей в Новосибирске начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер фото- и видеофиксации.

Согласно законопроекту, штраф составит 800 рублей за первичное нарушение и от 3 до 5 тысяч рублей за повторное, при этом если камеры зафиксируют несколько нарушений в течение суток, водитель получит только один штраф.

Депутаты Госдумы уже приняли документ в первом чтении, внося изменения в статью 12.37 КоАП РФ о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности.