В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое

Если человек продолжит работать в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста, его индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут более чем на треть, а фиксированная выплата — почти наполовину. При откладывании выхода на пенсию на десять лет коэффициенты увеличиваются более чем в два раза, и за этот период дополнительно начисляются пенсионные баллы.