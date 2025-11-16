В Госдуме назвали способ увеличения пенсии более чем вдвое

Российские граждане могут значительно увеличить будущие пенсионные выплаты, если решат оформить пенсию позже установленного срока. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, отметив, что отсрочка даёт ощутимые надбавки к основным параметрам пенсионного расчёта.
Если человек продолжит работать в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста, его индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут более чем на треть, а фиксированная выплата — почти наполовину. При откладывании выхода на пенсию на десять лет коэффициенты увеличиваются более чем в два раза, и за этот период дополнительно начисляются пенсионные баллы.
При этом Бессараб подчеркнула, что в период отсрочки гражданин получает лишь заработную плату, но не получает пенсию. Поэтому каждому необходимо самостоятельно оценить, что выгоднее: начать получать пенсию сразу, но в меньшем размере, или отказаться от выплат на время, чтобы затем оформить значительно более высокую пенсию.
