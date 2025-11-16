Игрок «Кайрата» устроил сенсацию в матче с фаворитом отбора ЧМ-2026

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Миккеля Дамсгора на 11-й минуте. На это гости ответили точными ударами Валерия Громыко и Никиты Демченко на 62-й и 65-й минутах соответственно. При этом Громыко, защищающий цвета алматинского «Кайрата», еще записал в свой актив результативную передачу. Датчане отыгрались на 79-й минуте благодаря голу Густава Исаксена.