Игрок «Кайрата» устроил сенсацию в матче с фаворитом отбора ЧМ-2026

Встреча прошла в Копенгагене и завершилась со счетом 2:2.
Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Миккеля Дамсгора на 11-й минуте. На это гости ответили точными ударами Валерия Громыко и Никиты Демченко на 62-й и 65-й минутах соответственно. При этом Громыко, защищающий цвета алматинского «Кайрата», еще записал в свой актив результативную передачу. Датчане отыгрались на 79-й минуте благодаря голу Густава Исаксена.
Несмотря на досадную осечку, датчане остаются лидерами своей группы, тогда как для белорусов это первые очки в текущей квалификации.
Группа С после пяти матчей
1. Дания — 11 очков
2. Шотландия — 10
3. Греция — 6
4. Беларусь — 1.
18 ноября сыграют Шотландия — Дания, Беларусь — Греция.