Участникам СВО из Красноярского края увеличили выплату на открытие дела

В Красноярском крае участникам СВО, желающим открыть своё дело, увеличили единовременную помощь — теперь она составляет от 470 до 650 тысяч рублей. В регионе действует комплекс инструментов для помощи ветеранам в экономике.
Также в центрах занятости можно получить персональное сопровождение, чтобы быстро найти работу или начать собственное дело. Там эксперты консультируют по бизнесу, обучают основам предпринимательства и помогают подготовить бизнес‑план. Если проект одобряется комиссией, то предоставляется финансовая поддержка.
В этом году благодаря такой поддержке 247 жителей края, включая участников спецоперации, открыли своё дело. Многие из них начали бизнес в тех же сферах, где раньше работали, либо получили новую профессиональную подготовку.
Ранее мы писали, что в крае участников СВО назначили на руководящие должности. Андрей Иванов стал ведущим консультантом в Управлении соцзащиты, а Данила Безруких — заместителем директора спортивного комплекса «Ангара» в Богучанах.