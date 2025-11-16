Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участникам СВО из Красноярского края увеличили выплату на открытие дела

В крае есть комплекс инструментов для помощи ветеранам в экономике.

Источник: Freepik

В Красноярском крае участникам СВО, желающим открыть своё дело, увеличили единовременную помощь — теперь она составляет от 470 до 650 тысяч рублей. В регионе действует комплекс инструментов для помощи ветеранам в экономике.

Также в центрах занятости можно получить персональное сопровождение, чтобы быстро найти работу или начать собственное дело. Там эксперты консультируют по бизнесу, обучают основам предпринимательства и помогают подготовить бизнес‑план. Если проект одобряется комиссией, то предоставляется финансовая поддержка.

В этом году благодаря такой поддержке 247 жителей края, включая участников спецоперации, открыли своё дело. Многие из них начали бизнес в тех же сферах, где раньше работали, либо получили новую профессиональную подготовку.

Ранее мы писали, что в крае участников СВО назначили на руководящие должности. Андрей Иванов стал ведущим консультантом в Управлении соцзащиты, а Данила Безруких — заместителем директора спортивного комплекса «Ангара» в Богучанах.