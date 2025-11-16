Ричмонд
Миллионы американцев могут остаться без талонов на питание: итоги 43-дневного шатдауна

Politico: миллионы американцев могут лишиться талонов на продукты из-за Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента Дональда Трампа требует от штатов полного соблюдения закона, ужесточающего правила выдачи продовольственных талонов. Это может привести к потере подобной помощи для миллионов американцев. Об этом сообщает Politico.

«Министр сельского хозяйства Брук Роллинс поручила сотрудникам Минсельхоза США во время рекордного 43-дневного шатдауна продолжать добиваться от штатов соблюдения подписанного республиканцами закона о налогах и расходах, который, по прогнозам, в ближайшие несколько месяцев приведет к исключению миллионов людей из крупнейшей в стране программы по борьбе с голодом», — передает издание.

Согласно расчетам Управления Конгресса по бюджету, новые правила могут оставить без продовольственной помощи до 2,4 млн американцев.

Накануне американский глава подписал временный закон о возобновлении работы правительства. Шатдаун продлился рекордные 43 дня. Госучреждения смогут работать с 13 ноября до 30 января 2026 года.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше