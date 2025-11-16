Миллионы американцев могут остаться без талонов на питание: итоги 43-дневного шатдауна

Администрация президента Дональда Трампа требует от штатов полного соблюдения закона, ужесточающего правила выдачи продовольственных талонов. Это может привести к потере подобной помощи для миллионов американцев. Об этом сообщает Politico.
«Министр сельского хозяйства Брук Роллинс поручила сотрудникам Минсельхоза США во время рекордного 43-дневного шатдауна продолжать добиваться от штатов соблюдения подписанного республиканцами закона о налогах и расходах, который, по прогнозам, в ближайшие несколько месяцев приведет к исключению миллионов людей из крупнейшей в стране программы по борьбе с голодом», — передает издание.
Согласно расчетам Управления Конгресса по бюджету, новые правила могут оставить без продовольственной помощи до 2,4 млн американцев.
Накануне американский глава подписал временный закон о возобновлении работы правительства. Шатдаун продлился рекордные 43 дня. Госучреждения смогут работать с 13 ноября до 30 января 2026 года.