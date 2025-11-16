На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки на Камчатке восемь повторных подземных толчков (афтершоков), которые наблюдаются на полуострове после мощного июльского землетрясения, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
«За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0», — отметило краевое подразделение министерства в своём Telegram-канале.
Уточняется, что один из них ощущался в населённых пунктах Камчатки. Также в регионе фиксируется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. В управлении призвали не приближаться к этим исполинам.
Напомним, 14 ноября в голландской провинции Гронинген произошло землетрясение, которое назвали одним из сильнейших в истории Нидерландов. Сообщения о разрушениях и повреждениях домов из-за подземных толчков поступили более чем от 60 жителей.