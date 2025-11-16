Ричмонд
На Камчатке за сутки произошло восемь афтершоков

Один из афтершоков, выявленных за сутки в Камчатском крае, ощущался в населённых пунктах региона.

Источник: Аргументы и факты

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки на Камчатке восемь повторных подземных толчков (афтершоков), которые наблюдаются на полуострове после мощного июльского землетрясения, сообщило Главное управление МЧС России по региону.

«За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой до 5,0», — отметило краевое подразделение министерства в своём Telegram-канале.

Уточняется, что один из них ощущался в населённых пунктах Камчатки. Также в регионе фиксируется активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. В управлении призвали не приближаться к этим исполинам.

Напомним, 14 ноября в голландской провинции Гронинген произошло землетрясение, которое назвали одним из сильнейших в истории Нидерландов. Сообщения о разрушениях и повреждениях домов из-за подземных толчков поступили более чем от 60 жителей.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше