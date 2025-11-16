Уведомления об уплате налогов перестали видеть жители Новосибирска

В этом году только около 300 тысяч жителей региона получат бумажные уведомления о налогах. Остальным 1,3 миллионам человек придётся искать квитанции в электронном виде. Многие новосибирцы жалуются в соцсетях на отсутствие уведомлений в их личных кабинетах на портале Госуслуг и сайте ФНС.