Уведомления об уплате налогов перестали видеть жители Новосибирска

В УФНС по Новосибирской области напомнили о необходимости оплатить имущественные налоги до 1 декабря.

Источник: Om1 Новосибирск

До 1 декабря у жителей Новосибирской области осталось две недели для уплаты имущественных налогов — транспортного, земельного и налога на имущество, после чего начнется начисление пени и штрафов, сообщает пресс-служба УФНС по региону.

«Речь идет о тех, кто не зарегистрировался в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России либо направил заявку, что хочет получать уведомления на бумаге», — поясняют налоговые органы.

В этом году только около 300 тысяч жителей региона получат бумажные уведомления о налогах. Остальным 1,3 миллионам человек придётся искать квитанции в электронном виде. Многие новосибирцы жалуются в соцсетях на отсутствие уведомлений в их личных кабинетах на портале Госуслуг и сайте ФНС.

Они также отмечают, что налоги за недвижимость, зарегистрированную на несовершеннолетних детей, обязаны платить родители, и уведомления не поступают тем, у кого сумма налога не превышает 300 рублей, есть льготы или имеется переплата на Едином налоговом счёте.