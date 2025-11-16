Омичи смогут поклониться мощам святителя Иннокентия

В Омскую область прибыли мощи святителя Иннокентия, митрополита Московского, известного как просветитель Сибири и Америки.
Как сообщили в Омской епархии, вчера, 15 ноября, святые мощи были принесены в Успенский кафедральный собор. Митрополит Дионисий совершил там Всенощное бдение.
Поклониться мощам святителя Иннокентия омичи смогут до 4 декабря. Затем православная святыня отправится в Тару — там ковчег пробудет до 11 декабря. Следующей точкой, где побывают святые мощи, станет Исилькуль (с 12 по 18 декабря). В Омской области пребывание реликвии завершится Калачинском — мощи пробудут там с 19 по 25 декабря.
Также планируется провести крестный ход. Подробная программа станет известна позже.
Святитель Иннокентий был причислен к лику святых в 80-е годы двадцатого столетия. Более 45 лет святитель просвещал народы Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края. В 1868 году был назначен митрополитом Московским.