Омичи смогут поклониться мощам святителя Иннокентия

Поклониться мощам святителя Иннокентия омичи смогут до 4 декабря. Затем православная святыня отправится в Тару — там ковчег пробудет до 11 декабря. Следующей точкой, где побывают святые мощи, станет Исилькуль (с 12 по 18 декабря). В Омской области пребывание реликвии завершится Калачинском — мощи пробудут там с 19 по 25 декабря.