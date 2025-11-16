На восьми улицах Новосибирска обустроят велодорожки

На восьми улицах Новосибирска появятся велодорожки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Так, велодорожки собираются сделать при строительстве дорог по улицам Академика Будкера, Доватора, Дукача, Кирова, Спортивная, Каменском шоссе, проспекте Дзержинского и на Кутателадзе-Демакова-Арбузова.
Для создания инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности хотят привлекать средства кикшеринговых компаний. Сейчас этот вопрос прорабатывается в мэрии.
Ранее КП-Новосибирск писала, что до конца года в Новосибирске откроют пять новых платных муниципальных парковок.