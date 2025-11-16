В Акмолинской области модернизируют систему пожарной защиты сельских территорий

Реализация программы «Ауыл құтқарушылары» позволяет значительно повысить уровень защиты населения и обеспечить контроль за безопасностью на местах передает DKNews.kz.
Так, в селе Карабулак города Степногорска введён в эксплуатацию пункт пожаротушения. Пункт оснащён пожарной автоцистерной, переданной из автопарка ДЧС. Он расположен в 13 километрах от ближайшей специализированной пожарной части и будет обеспечивать противопожарную безопасность для 1123 жителей села.
На объекте созданы все условия для несения службы: помещение оборудовано, проведено отопление и электроснабжение, обеспечена связь с подразделениями. Пункт полностью укомплектован личным составом и пожарно-техническим инвентарём. Обучение работников проводится специалистами государственной противопожарной службы.
Кроме того, новый пункт пожаротушения открыт в селе Акылбай Бурабайского района. Он также расположен в 13 километрах от ближайшей пожарной части и будет обслуживать сразу три населённых пункта Акылбай, Баянбай и Кенесары, с общей численностью населения 2811 человек.
Для своевременного реагирования на возможные пожары пункт оснащён пожарной автоцистерной, современным оборудованием и средствами связи. Работники проходят подготовку под руководством специалистов государственной противопожарной службы.
Создание новых пунктов стало возможным благодаря слаженной работе местных исполнительных органов и ДЧС Акмолинской области в рамках реализации программы по укреплению пожарной безопасности в сельской местности.
Открытие таких пунктов позволит сократить время прибытия пожарных подразделений на место происшествия, повысить уровень защиты жизни и имущества граждан.