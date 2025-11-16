Синоптик Ильин: после 22 ноября в Москву придут снегопады

«В конце следующей рабочей недели в ночные часы температура, скорее всего, снова начнёт приближаться к нулевым отметкам, но очень слабый минус. В течение дня около нуля температура, и вечером может снова пойти снег. В вечернее время в субботу, 22 ноября, будет снегопад, который продлится на следующий день. Но в городе всё будет сразу на асфальте таять, а за городом образуется снежный покров и продержится достаточно долго и, может быть, дотянет даже до декабря. Понемногу снег продолжит идти почти каждый день после 23 ноября», — объяснил синоптик.