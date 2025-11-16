Ричмонд
Синоптик Ильин: после 22 ноября в Москву придут снегопады

В Москве после 22 ноября может установится стабильный снежный покров. Как отметил синоптик Ильин, в последнюю декаду месяца небольшие снгопады будут идти почти ежедневно.

Источник: Аргументы и факты

Стабильный снежный покров может установиться в Москве после 22 ноября, рассказал aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В конце следующей рабочей недели в ночные часы температура, скорее всего, снова начнёт приближаться к нулевым отметкам, но очень слабый минус. В течение дня около нуля температура, и вечером может снова пойти снег. В вечернее время в субботу, 22 ноября, будет снегопад, который продлится на следующий день. Но в городе всё будет сразу на асфальте таять, а за городом образуется снежный покров и продержится достаточно долго и, может быть, дотянет даже до декабря. Понемногу снег продолжит идти почти каждый день после 23 ноября», — объяснил синоптик.

Ранее Ильин рассказал, как долго в Москве сохранится первый снег, выпавший 15 ноября.