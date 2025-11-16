Ричмонд
Хоккеисты «Сибири» проиграли в первом матче после отставки главного тренера

Хоккейная «Сибирь» не смогла набрать очки в первом матче после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева.

Источник: БЕЛТА

15 ноября в Новосибирске она принимала московское «Динамо».

Хозяева повели в счете уже на второй минуте после дальнего броска Тимура Ахиярова, но сохранить преимущество в дальнейшем не сумели. Динамовцы победили со счетом 3:2 (вторая шайба новосибирцев на счету Скотта Уилсона). Поражение стало для «Сибири» 12-м подряд, что является повторением антирекорда сезона 2008/2009.

На лед в этом матче новосибирцев вывел Ярослав Люзенков в статусе и. о. главного тренера. «Нам нужны победы, нам надо выиграть, это будет как камень с плеч. Все это понимают, все хотят. Где-то не получается, но сегодня было видно, что раздевалка и скамейка была живая», — сказал он в послематчевом интервью.