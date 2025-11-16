Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени

По его мнению, для достижения мира коллективному Западу нужно выработать единую позицию, так как сейчас между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение конфликта с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, отметил глава Венгрии.