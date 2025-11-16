Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказался, что конфликт на Украине может закончиться в обозримом будущем.
— Думаю, что мы очень близки к миру, — сказал он в интервью генеральному директору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на YouTube.
По его мнению, для достижения мира коллективному Западу нужно выработать единую позицию, так как сейчас между западными странами нет консенсуса по украинскому вопросу. Тогда как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, Европа выступает за продолжение конфликта с тем, чтобы попытаться получить более выгодные переговорные позиции, отметил глава Венгрии.
Орбан считает, что Европа действует иррационально, поддерживая Украину, потому что у ВСУ нет шанса победить. Европа тратит огромные деньги на спонсирование Киева в то время, когда нуждается в них сама, а Украину накрывают коррупционные скандалы, подчеркнул венгерский лидер.
Переход всей территории ДНР под контроль России он считает неминуемым.
Европа находится на грани третьей мировой войны из-за продолжающегося конфликта на Украине. С таким заявлением выступил Виктор Орбан, выступая 15 ноября на митинге в городе Дьере.